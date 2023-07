Al San Diego Comic-Con 2023 è stato confermato l’inizio della produzione sulla stagione 9 di Rick and Morty.

Secondo un aggiornamento fornito dallo staff di Rick and Morty (guidato dal produttore esecutivo Steve Levy) durante il panel del decimo anniversario di Rick and Morty nell’ambito dell’Adult Swim Festival On the Green, sembra che non solo la stagione 7 di Rick and Morty sia quasi pronta, ma la scrittura della stagione 8 è completata e il lavoro di scrittura sulla stagione 9 è iniziato. I lavori sono stati influenzati dal nuovo e più efficiente programma di lavoro che la serie Adult Swim ha adottato negli ultimi anni.

