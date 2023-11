Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 7 della serie animata Rick and Morty ha spiegato una grande assenza dagli episodi, quella di Diane.

La puntata Unmortricken ha infatti mostrato un’alleanza tra Morty ed Evil Morty con lo scopo di rintracciare Rick Prime per uno scontro finale, svelando al tempo stesso qualche dettaglio del passato di Rick C-137.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Nel quinto episodio della settima stagione si scopre che Rick Prime non si è fermato dopo aver bombardato il garage di C-137, uccidendo la sua versione di Diane e Beth, ma ha sviluppato una macchina, l’Omega Device, in grado di cancellare una persona e ognuna delle sue varianti dal multiverso. Diane è così stata cancellata totalmente proprio dal multiverso.

Diane Sanchez non è quindi più apparsa in forma di variante nel corso dello show. Ricky non può modificare in nessun modo quanto accaduto e preferisce invece concentrarsi nella possibilità di uccidere Rick Prime.

Che ne pensate del modo in cui si spiega l’assenza di Diane nella serie Rick and Morty? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook