Dan Harmon ha parlato della possibile fine di Rick and Morty ribadendo che è ancora lontana.

La serie animata, di cui erano già state ordinate due stagioni che hanno come showrunner Scott Marder, non dovrebbe dire addio presto ai suoi fan.

Harmon ha spiegato che lo show, per come è stato ideato, potrebbe proseguire persino per 100 stagioni. Dan, intervistato da The Hollywood Reporter, ha tuttavia ammesso di aver pensato a come potrebbe concludersi la storia:

Potrebbe essere semplicemente Morty che compie 15 anni e trova una fidanzata che gli fa venire voglia di essere una persona indipendente, quindi tutto viene in pratica distrutto perché Morty vuole semplicemente essere un teenager ora e inizia a crescere. Sì, forse il quindicesimo compleanno di Morty sarebbe il catastrofico affondamento di quel Titanic.

Fonte: The Hollywood Reporter