Rick and Morty tornerà proprio quest’oggi negli Stati Uniti con l’attesissima settima stagione e proprio qualche giorno fa, il co-creatore della serie ha svelato il suo episodio preferito della serie fino ad oggi. Questa nuova stagione darà il via a una nuova fase della storia di Rick, che inizierà a dare la caccia a Rick Prime dopo la fine della sesta stagione.

Fino ad ora, sono stati rilasciati numerosi episodi di Rick and Morty, e molti fan hanno probabilmente individuato il loro episodio preferito tra questi. Parlando con The Hollywood Reporter in vista del debutto della settima stagione, è stato chiesto al co-creatore della serie Dan Harmon quale dei tanti episodi fosse il suo preferito. A quanto pare, si tratta di uno dei più famosi, Pickle Rick (in italiano Cetriolo Rick), anche se Harmon ha notato che si tratta di una risposta banale: “Scelgo Pickle Rick, anche se è un cliché“.

L’episodio “Cetriolo Rick” è indubbiamente uno dei più controversi della serie. Come terzo episodio della terza stagione, ha scatenato una nuova ondata di interesse virale intorno all’intera serie, interesse che negli anni successivi sembra essere ancora in pieno vigore. L’episodio è diventato così popolare da guadagnarsi il prestigioso premio Emmy per il miglior programma animato e rappresenta uno dei molti motivi che spiegano la straordinaria popolarità della serie che continua a crescere.

Qual è il vostro episodio preferito? Ditecelo nei commenti.