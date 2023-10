La settima stagione di Rick and Morty sta per arrivare su Adult Swim negli Stati Uniti (in Italia la serie viene trasmessa da Netflix), e così in occasione della presentazione al New York Comic-Con è stata lanciata online la scena d’apertura del primo, atteso episodio.

La puntata riparte da dove era terminata la sesta stagione e affronterà la rivalità tra Rick e Rick Prime, chiudendo la faida tra le due versioni dello scienziato. Spiega la sinossi: “Rick e Morty sono tornati e non hanno mai avuto una voce più uguale alla loro! Nella settima stagione le possibilità sono infinite: che succede a Jerry? Summer CATTIVA!? E torneranno mai al liceo? Forse no! Ma scopriamolo! Probabilmente c’è meno pipì della stagione precedente. Rick and Morty per altri cento anni! O almeno fino alla decima stagione”. Il riferimento alla voce è, ovviamente, alle nuove voci dei protagonisti dopo il licenziamento di Justin Roiland.

La stagione 7 di Rick and Morty inizierà ufficialmente domenica 15 ottobre su Adult Swim. Con molta probabilità arriverà su Netflix una volta conclusa.

Potete rimanere aggiornati sul mondo della serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili