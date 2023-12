L’episodio finale della settima stagione di Rick and Morty andrà in onda su Adult Swim entro la fine dell’anno e, proprio nelle ultime ore, lo showrunner ha rivelato il piano di portare avanti la serie fino alla decima stagione! Negli ultimi tempi, i fan di Rick and Morty hanno notato un notevole sforzo nel collegare le storie di ogni stagione. Con la settima stagione, hanno assistito a significativi progressi riguardo al canone generale e al futuro della serie.

Il sito americano ComicBook.com ha intervistato Scott Marder, produttore esecutivo e attuale showrunner di Rick and Morty, riguardo al finale e ai possibili sviluppi futuri. Pur evitando di rivelare spoiler sul conclusivo della settima stagione e consapevole del fatto che Rick and Morty viene scritto con notevole anticipo, Marder ha dichiarato che esiste un piano completo per estendere la serie fino a una saga di dieci stagioni.

“Non posso rivelare molto. Posso dirvi che siamo attualmente nel bel mezzo della scrittura della nona stagione“, ha dichiarato Marder quando gli è stato chiesto sulla direzione futura di Rick and Morty dopo gli eventi del finale della settima stagione. “Posso confermare che abbiamo già delineato alcune idee per la stagione 10. Esiste un piano completo per una saga di 10 stagioni. Quindi, se gli spettatori hanno apprezzato ciò che abbiamo realizzato nelle ultime due stagioni, abbiamo l’intenzione di offrire loro ancora di più. Tuttavia, ci sono certamente archi narrativi, elementi intriganti e grandi sorprese in serbo per loro“.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.