Robert De Niro sarà protagonista e produttore della miniserie Zero Day

Robert De Niro tornerà a essere protagonista di un progetto televisivo:il premio Oscar reciterà infatti nella miniserie Zero Day.

L’attore sarà coinvolto anche come produttore esecutivo e, per ora, non sono state svelate anticipazioni sulla trama degli episodi che verranno prodotti per Netflix.

Zero Day è stata creata da Eric Newman e dal giornalista Noah Oppenheiman, coinvolti anche come produttori insieme a Michael Schmidt e Jonathan Glickman di Panoramic Media.

Il sito Deadline sostiene che, secondo le fonti vicine alla produzione, De Niro avrà il ruolo di un ex presidente degli Stati Uniti nel thriller politico.

La star, in precedenza, aveva lavorato per il piccolo schermo in occasione di Wizard of Lies e la sua interpretazione di Bernie Madoff gli aveva fatto conquistare una nomination agli Emmy. Il film tv era stato diretto dal regista Berry Levinson (The Humbling, Man of the Year). la sceneggiatura, che trae ispirazione dal libro omonimo di Diana Henriques, porta la firma di John Burnham Shawartz, Sam Baum e Sam Levinson.

Fonte: Deadline