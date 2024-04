Ryan Reynolds e Rob McElhenney, dopo il successo ottenuto con il Wrexham, hanno investito nella squadra di calcio messicana Club Necaxa.

Tra i proprietari del team c’è anche Eva Longoria, star di Desperate Housewives, che collaborerà con i due attori e gli altri investitori, Al Tylis e Sam Porter, per migliorare la situazione economica del team e la sua immagine nel panorama internazionale sportivo e mediatico.

Il protagonista di Deadpool e il co-creatore di It’s Always Sunny In Philadelphia hanno compiuto il proprio investimento tramite la R.R. McReynolds Company, che possiede il Wrexham Association Football Club, il club più antico fondato in Galles.

Online si ipotizza già che il Club Nexaca potrebbe essere prossimamente al centro di una docuserie simile a Welcome to Wrexham, prodotta per FX, anche se le fonti di Variety sostengono che ogni ipotesi sia prematura e non ci siano ancora accordi specifici per eventuali progetti.

Longoria, Tylis e Porter hanno acquistato le loro quote del team, che ha sede ad Aguascalientes, nel 2021.

Che ne pensate della scelta di Ryan Reynolds e Rob McElhenney di investire nella squadra messicana Club Necaxa?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety