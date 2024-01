La docuserie Welcome to Wrexham ha conquistato 4 Emmy durante la cerimonia di consegna dei premi Creative Arts e Ryan Reynolds ha realizzato un video vestito da Deadpool per rigraziare dei riconoscimenti ricevuti.

L’attore, come rivelato nelle sue stories su Instagram, ha chiesto aiuto a Hugh Jackman per realizzare il filmato, scoprendo un divertente dettaglio:

Per accettare l’Emmy per Welcome To Wrexham, avevo bisogno di prendere in prestito una statuetta da qualcuno. Ovviamente ho chiamato Hugh Jackman. Per niente a sorpresa, non era certo di aver vinto un Emmy. Ma si è scoperto di sì. Me lo ha dato e poi ha chiesto: ‘Deve avere questo aspetto?’. No, è rotto. Amo questo uomo.

Nel video la star canadese, interrompendo l’amico Rob McElhenney (con cui condivide la proprietà della squadra di calcio gallese), ha dichiarato:

Mister Lively non poteva essere qui per accettare questo Emmy rotto, quindi mi ha mandato al posto suo. Per prima cosa, Wrexham, ti vogliamo bene. Grazie per aver lasciato Rob e l’altro tizio raccontare la tua storia. Cymru am byth, bitches.

Ryan in versione Deadpool ha poi proseguito:

Mi piacerebbe inoltre ringraziare l’Academy per questo onore e per non averci chiesto di partecipare agli show trasmessi in tv con le vere celebrità. Vorrei inoltre ringraziare FX e Disney per il loro sostegno, in cambio delle promesse di Mister Lively di non incasinare il mio prossimo film.

Reynolds ha quindi ironicamente scherzato sul fatto che sta puntando all’Oscar, sottolineando che gli effetti speciali di Deadpool 3 sono fantastici anche solo per il modo in cui ringiovaniscono lui e Jackman.

