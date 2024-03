FX e Disney+ hanno posticipato la stagione 3 di Welcome to Wrexham, prevista inizialmente per il 18 aprile.

La prima puntata della terza stagione dello show era originariamente prevista per il 18 aprile, ma l’uscita è stata ora posticipata al 2 maggio. FX non ha fornito una ragione per il cambiamento di data.

La docuserie che segue Ryan Reynolds e Rob McElhenney mentre gestiscono una squadra di calcio mostrerà quello che accade in campo e negli spogliatoi, mentre il team affronta una delle partite più importanti di sempre.

Lo show è disponibile sugli schermi italiani grazie a Disney+.

Fonte: THR

