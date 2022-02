, i riconoscimenti assegnati dal Sindacato degli attori americani, hanno premiato, mentre nel settore delle miniserie sono stati premiati Michael Keaton e Kate Winslet.

Lo show HBO con star Brian Cox si è aggiudicato la statuetta come Miglior Cast in una serie drammatica, mentre la serie di Apple TV+ ha conquistato i premi come Miglior Cast in una serie comedy e Miglior Attore Protagonista grazie all’interpretazione di Jason Sudeikis, che ha accettato il premio via Zoom non essendo presente alla cerimonia che si è svolta a Los Angeles.

Il progetto coreano dei record Squid Game, targato Netflix, si è invece aggiudicato i premi come Miglior Attore e Miglior Attrice Protagonisti in una serie drammatica grazie alle performance di Jung Ho-yeon e Lee Jung-Jae, arrivando poi a quota tre riconoscimenti grazie alla vittoria nella categoria Miglior Performance Action assegnata agli stunt dello show.

Jean Smart, dopo quattro nomination, ha vinto il suo primo SAG Award grazie all’interpretazione in Hacks e ha dichiarato:

Attori, nessuno ci capisce. Seriamente, quello che facciamo ha valore. Siamo i narratori delle tribù, fin da quando l’uomo è uscito dalle caverne… Siamo in realtà la professione più antica al mondo.

Kate Winslet non era presente al momento della sua vittoria per la Miglior Interpretazione in una Miniserie ottenuta grazie a Omicidio a Easttown, mentre il suo collega Michael Keaton ha vinto come Miglior Attore in una Miniserie grazie Dopesick e non ha nascosto la sua commozione dedicando il riconoscimento al nipote morto nel 2016 a causa di un’overdose di eroina e fentanyl.

