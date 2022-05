Le riprese della nuova serie, tratta dal romanzo di Alexis Schaitkin e prodotta per Hulu, sono state interrotte nella giornata di venerdì dopo unache ha portato molti membri della troupe ad andarsense dal set.

Secondo quanto rivelato da Deadline, l’intero team della prima unità, i macchinisti e gli elettricisti, si sono lamentati dichiarando di non essere stati pagati nel modo corretto nonostante gli straordinari realizzati andando oltre gli orari previsti sul set.

Un portavoce di Disney TV Studios ha confermato che alcuni dipendenti hanno abbandonato il lavoro, portando così a uno stop delle riprese. Le persone dovrebbero essere sostituite nella Repubblica Dominicana da altri membri della troupe in arrivo dagli Stati Uniti.

Al centro delle polemiche ci sarebbero delle violazioni dei contratti legati al salario ricevuto dopo aver lavorato oltre le 12 ore previste ogni giorno. I lavoratori avrebbero richiesto ad ABC Signature di rimediare alla situazione o se ne sarebbero andati dopo le 12 ore stabilite dal contratto, come accaduto venerdì. Le riprese sono state interrotte, non potendo lavorare senza le luci corrette e gli strumenti che i membri della troupe avevano portato via con sé. Le persone coinvolte nella protesta sono quindi state licenziate.

Per ora non è ancora chiaro quando riprenderà il lavoro sugli otto episodi diretti da Dee Rees.

Saint X è un dramma psicologico raccontato tramite varie dimensioni temporali e prospettive con al centro la misteriosa morte di una ragazza durante una vacanza ai Caraibi, situazione che porta la sorella ad andare alla ricerca della verità. Nel cast ci sono Josh Bonzie (The Politician), Jayden Elijah (School’s Out Forever), Victoria Pedretti (The Haunting of Bly Manor) e West Duchovny (The Magicians).

La sceneggiatura è firmata da leila Gerstein.

