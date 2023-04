Netflix collaborerà nuovamente con Anne Bjørnstad ed Eilif Skodvin, i creatori di Lilyhammer, per realizzare una nuova serie intitolata Salmon Island.

Il progetto sarà prodotto dalla società norvegese Rubicon, di proprietà di Banijay, e alla regia ci sarà Marit Moum Aune (Made in Oslo), che avrà inoltre l’incarico di “regista concettuale” della serie.

La storia si svolge in una comunità situata sulla costa norvegese e al centro della trama ci saranno due famiglie che sono da sempre nemiche nel settore legato all’allevamento di salmoni. Il progetto unirà elementi comici e drammatici, sullo sfondo del settore ittico.

Anne Bjørnstad ha dichiarato:

Nel corso degli ultimi decenni, l’allevamento di pesci ha cambiato la costa norvegese e la cultura internazionale legata al cibo.

Il comunicato prosegue ricordando:

Sembra il momento giusto per realizzare una serie drammatica su chi lavora in quel settore ed è fantastico che un servizio di streaming globale come Netflix abbia il coraggio di raccontare una storia così legata a una realtà locale.

Lilyhammer è stata la prima serie originale di Netflix e aveva come protagonista Steven Van Zandt nel ruolo di un ex boss mafioso che vive in Norvegia.

I due creatori hanno recentemente realizzato Beforeigners per HBO Europe.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Salmon Island?

Fonte: Variety