Adam Sandler ha commentato le ipotesi che Lorne Michaels dica addio alla guida del Saturday Night Live.

L’attore, rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, ha espresso le sue perplessità:

Non riesco a immaginarmi che accadrà. Non lo so, forse qualcuno potrebbe aver detto che c’è questa possibilità, ma ne ho parlato con Lorne, non penso stia dicendo abbastanza. Sta una favola. Ama lo show.