SAG-AFTRA ha inviato un messaggio per offrire il proprio sostegno ai membri che appariranno nei prossimi giorni nelle nuove puntate di Saturday Night Live su NBC.

Il sindacato ha infatti voluto chiarire che chi parteciperà come conduttore, ospite o membro del cast lavorerà secondo l’accordo Network Code, che non è al centro dello sciopero, quindi non ci sarà alcuna violazione delle regole in vigore e si dovrà rispettare gli obblighi contrattuali.

SAG-AFTRA ha confermato che Saturday Night Live è una produzione non drammatica e quindi non fa parte dei progetti al centro dello sciopero. I membri del cast che sono una presenza regolare nello show hanno poi degli obblighi contrattuali da rispettare precedenti all’inizio dello sciopero nel caso in cui, come accaduto, i produttori facessero valere le proprie opzioni.

L’accordo Network Code, inoltre, prevede che i membri non scioperino e si presentino al lavoro fino a quando è in vigore, ovvero il 30 giugno 2024.

Saturday Night Live ritornerà sugli schermi di NBC il 14 ottobre e avrà come conduttore Pete Davidson, mentre Ice Spice si esibirà come ospite musicale. Il 21 ottobre, invece, Bad Bunny sarà conduttore e ospite musicale.

Che ne pensate del fatto che Saturday Night Live potrà tornare sugli schermi anche durante lo sciopero degli attori?

Fonte: TheWrap



