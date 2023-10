Kevin Feige ha commentato l’assenza del cast della stagione 2 di Loki dalla première dei primi due episodi a causa dello sciopero SAG-AFTRA attualmente in corso.

Durante l’evento che si è svolto a Hollywood, il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato:

Ovviamente il nostro cast non è qui stasera. Ma lasciatemi dire qualcosa: hanno tutti lavorato così duramente e l’hanno amata così tanto. La nostra star Tom Hiddleston non è solo il nostro protagonista e il nostro Loki da 12 anni, è anche uno dei nostri produttori esecutivi, è incredibile e questo show non sarebbe possibile senza di lui.

Kevin Feige surprised the crowd at the #Loki Season 2 launch event in Hollywood tonight pic.twitter.com/SQ1uRrGUvA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 3, 2023

Gli interpreti dei nuovi episodi, che non hanno potuto partecipare all’evento, sono Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson.

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Fonte: Deadline



