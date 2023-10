Nel cast della stagione 2 di Loki ci sarà anche Ke Huy Quan nel ruolo di OB e il produttore Kevin Wright, intervistato da Variety, ha parlato di come si è svolto il casting dell’attore.

Al magazine ha spiegato:

Eravamo a Londra, avevo almeno alcune versioni dei nostri script. Per come funziona il processo di lavoro, vengono sempre riscritti, ma OB era lì e la scena della sua introduzione era quasi la stessa di come è stata scritta in origine. Direi che era all’inizio della primavera, forse due mesi dopo l’inizio delle riprese. Stavamo facendo il casting ed Everything Everywhere All at Once era nei cinema di Los Angeles e di New York, ma non era ancora stato distribuito a livello nazionale. Penso sarebbe arrivato in tutti i cinema la settimana dopo.