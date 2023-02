Eugene Levy ha creato Schitt’s Creek insieme al figlio Dan e ha ora ammesso che non è da escludersi un possibile ritorno della serie sugli schermi con un revival.

Lo show si è concluso dopo sei stagioni nel 2020 e molti fan stanno però sperando in una possibile continuazione.

Eugene, intervistato da RadioTimes, ha ammesso che non si può “mai dire mai”. Levy ha aggiunto:

Non stiamo lavorando a nulla, onestamente, ma non abbiamo mai smesso di pensare a cosa potrebbe accadere in futuro. Siamo certamente aperti a ogni cosa, penso che quando l’idea giusta si presenterà, probabilmente entreremo in azione.