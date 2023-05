Lo sciopero degli sceneggiatori è iniziato ormai da qualche giorno, e come avrete forse letto anche nelle nostre pagine sta già avendo un impatto su diverse produzioni, causando rallentamenti o stop nelle riprese di alcune serie tv (oltre alla cancellazione immediata dei talk show serali).

Anche per questo motivo, gli studios stanno mandando indicazioni ai propri impiegati su come comportarsi in questo caso. Noi di BadTaste.it abbiamo ricevuto una copia di una lettera inviata questa mattina agli impiegati di 20th Television, casa di produzione televisiva di proprietà della Disney, con un piccolo vademecum. Sono indicazioni molto chiare, indirizzate a tutti gli impiegati non interessati personalmente dallo sciopero. Il primo punto sottolinea una possibile linea dura verso chi dovesse decidere di unirsi ai picchetti e astenersi dal lavoro – episodi simili sono già avvenuti con membri dei sindacati IATSE e Teamsters che, nei giorni scorsi, hanno unito le braccia assieme ai membri della WGA in sciopero. Nei vari punti, comunque, c’è anche rispetto nei confronti dei diritti sindacali allo sciopero e nei confronti di chi dovesse trovarsi in una posizione difficile in quanto, pur essendo iscritto alla WGA, è contrattualmente obbligato a lavorare ad attività non regolate dal contratto (un esempio su tutti: registi iscritti al sindacato degli sceneggiatori che sono tenuti a dirigere sul set pur con l’indicazione da parte della WGA di astenersi). In questo caso, 20th Television sembra intenzionata a difendere gli eventuali “crumiri”.

Ecco la lettera:

Come probabilmente saprai, il Contratto Collettivo di Lavoro della Writers Guild of America è scaduto e la WGA ha dato indicazione ai suoi membri di iniziare uno sciopero. 20th Television sta continuando le sue operazioni di produzione nel modo più normale possibile. Le seguenti linee guida sono state stabilite per aiutarci tutti in questo periodo: 20th Television rimane aperta. Come personale di una produzione 20th Television, dovresti continuare a presentarti al lavoro fino a quando il tuo supervisore o la direzione dello studio non ti diranno diversamente. Se hai un Contratto di Servizio Personale, il mancato rispetto può comportare una violazione di tale accordo.

Ti invieremo eventuali istruzioni alternative per l’accesso allo studio e/o il parcheggio specifici per lo studio o la posizione dell’ufficio.

Hai il diritto assoluto di attraversare eventuali linee picchetto che la WGA potrebbe istituire. Il tuo diritto di attraversare il picchetto è protetto dalla legge e ci assicureremo che non ci sia alcuna interferenza con questo diritto.

Ci dispiace che lo sciopero della WGA possa metterti in una situazione difficile, ma abbiamo l’obbligo nei confronti di tutti i nostri dipendenti di continuare con le attività come al solito.

Se scegli di unirti a un picchetto e non lavorare, potresti essere sostituito e non ti verrà pagato per il tempo in cui rifiuti di lavorare.

Se sei stato ingaggiato per fornire servizi non-WGA ma sei comunque un membro della WGA – ad esempio, come regista, attore o produttore – 20th Television ti difenderà e ti indennizzerà da eventuali multe inflitte a tuo carico.

Se compaiono dei picchetti ai cancelli dello studio o nelle sedi degli uffici, sii paziente e cortese quando attraversi o cammini oltre una linea di picchetto. Sono probabili brevi ritardi agli ingressi dello studio e il tuo aiuto e comprensione sono fondamentali.

Non dovresti interagire con le persone che protestano: né attraverso discussioni né attraverso litigi. Dovresti procedere in modo sicuro e cauto per prevenire eventuali lesioni o danni.

Segnala immediatamente qualsiasi episodio di comportamento inappropriato da parte di chiunque si trovi vicino a una linea di picchetto al tuo diretto supervisore, al tuo ufficio di produzione o alla Disney Global Security. Grazie a tutti per i vostri continui sforzi a nome di 20th Television.

Foto di copertina: Twitter