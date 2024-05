Qualche giorno fa si sono concluse le tormentatissime riprese di Scissione 2, la seconda stagione della serie targata Apple TV+ realizzata da Ben Stiller e Dan Erickson interpretata da Adam Scott, Britt Lower, John Turturro e Christopher Walken (ECCO I DETTAGLI).

In una chiacchierata fatta da Adam Scott con l’Hollywood Reporter in occasione del lancio di una campagna pubblicitaria di Philips Norelco di cui è testimonial si è parlato, brevemente, anche di Scissione 2. L’attore non ha potuto svelare quando la serie tornerà su Apple TV+, ma ha ammesso di non vedere l’ora di mostrarla alle persone.

Ho letto che le riprese dell’attesissima seconda stagione di Scissione sono terminate. Cosa ci puoi dire? Come pensi reagiranno le persone? Mi piacerebbe poter raccontare a te e a tutti cosa abbiamo preparato per voi perché sarà davvero divertente. Non vedo l’ora che la gente lo veda, ma non posso dire una parola, ma, finalmente, uscirà in un futuro abbastanza prossimo e non vedo l’ora che tutti lo vedano. Questo è praticamente tutto quello che posso dire. È stato così divertente da realizzare. Io e molti altri fan di Scissione attendiamo con pazienza. La vostra pazienza non dovrà resistere troppo a lungo!

In Scissione 2 debutteranno attori del calibro di Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat, Merritt Wever, Bob Balaban, Robby Benson, Ólafur Darri Ólafsson e Stefano Carannante.

