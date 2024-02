Nel 2023 Netflix ha ufficialmente vinto la streaming war, confermando il proprio successo sia come numero di abbonati, sia come profitti che come soddisfazione degli azionisti. Una supremazia sulla concorrenza che però potrebbe risultare in ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti nel corso del 2024.

A fare questa previsione è un team di analisti di UBS, che in una ricerca del 27 febbraio ha esplicitamente scritto “Ci aspettiamo un aumento nei prezzi degli abbonamenti nel corso del 2024”. Questo, abbinato al lento ma costante aumento nel numero di abbonati e all’ampliamento della fetta di iscritti ai piani con pubblicità, dovrebbe spingere i ricavi dell’anno verso un +15%, addirittura il doppio rispetto all’aumento del 2023. Secondo UBS, inoltre, nel 2024 Netflix aumenterà il numero di abbonati di almeno 18/20 milioni di individui in tutto il mondo. Nel 2023 il numero di abbonati è cresciuto di 29.5 milioni.

L’ultimo aumento nei prezzi negli Stati Uniti è avvenuto a ottobre, quando il piano base è aumentato da 9.99 dollari a 11.99 dollari al mese. I prezzi sono aumentati anche nel Regno Unito e in Francia.

Qualche giorno fa Greg Peters, co-CEO dell’azienda, ha spiegato di aver “messo in stand-by” gli aumenti nei prezzi nei mesi in cui veniva lanciato il piano con pubblicità in giro per il mondo, perché “vedevamo questa come una forma di sostituzione degli aumenti dei prezzi”. Ora che i piani con pubblicità sono partiti in buona parte dei territori, “saremo in grado di ripartire con il nostro approccio standard sui prezzi”. Peters ha osservato che gli aumenti nei prezzi di Stati Uniti, Regno Unito e Francia sono stati ben tollerati dai clienti, con un numero di disdette minimo.

