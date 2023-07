Anche se Secret Invasion non doveva necessariamente impostare esplicitamente molte cose per il futuro dell’MCU, c’erano alcune indicazioni date al regista Ali Selim su cosa includere. Nel finale, abbiamo visto Nick Fury (Samuel L. Jackson) tornare quasi completamente alla sua vecchia forma, salvando il presidente e, di conseguenza, il mondo, con l’aiuto di una piccola ma astuta squadra. È stata una lotta molto complicata, ma alla fine sono riusciti a fermare Gravik e a liberare gli umani che gli Skrull avevano rapito e replicato.

Fatto questo, Fury è tornato nello spazio, dove presumibilmente lo ritroveremo quando The Marvels arriverà nelle sale a novembre. E questa era una delle due cose che Selim aveva chiesto alla Marvel di includere nel suo finale. “Non ho sentito alcuna costrizione. Mi è stato detto solo che Fury sarebbe dovuto salire. Tutto qui“, ha spiegato Selim a TheWrap. “Quindi dovevamo solo prevedere che Fury salisse alla fine, e sarebbe stato fantastico se Rhodey – se le sue gambe non funzionassero. E questo è tutto“.

In effetti, il colonnello James Rhodes (Don Cheadle) – quello vero – era tra quelli che erano stati rapiti e impersonati. Quando G’iah (Emilia Clarke) lo sveglia, gli spiega che è stato con gli Skrull “per molto tempo”. Abbastanza a lungo, a quanto pare, perché il vero Rhodey non abbia mai imparato a camminare di nuovo, come si è visto alla fine di “Captain America: Civil War”. Quindi, è stato uno Skrull da allora? Selim lo sa, ma preferisce che i fan lo scoprano da soli.

“È fortemente implicito nella serie, e mi piace il fatto che sia implicito“, ha detto. “Perché penso che sia molto più divertente per il pubblico tornare indietro ed esplorare ogni momento di Rhodey nel MCU, e guardarlo sotto una luce diversa ora che hanno questa sorta di informazione conclusiva“.

Oltre a riportare Fury nello spazio e a fare in modo che Rhodey non potesse camminare, Selim ha detto di non aver avuto bisogno di impostare esplicitamente nient’altro, e non si è spinto a conoscere esattamente le basi per il prossimo progetto Marvel “Armor Wars”, che avrà come protagonista Cheadle.

“Don e io abbiamo parlato all’infinito di ‘Armor Wars’, ma soprattutto per assicurarci che quello che stavamo facendo avesse senso per lui quando sarebbe arrivato ad ‘Armor Wars’“, ha detto Selim. “E Sam e io non abbiamo mai parlato di quello che sarebbe successo dopo, perché lui è andato verso l’ascensore spaziale e io ho adempiuto al mio obbligo di portarlo su“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Ali Selim? Ditecelo nei commenti.

