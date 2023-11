Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler per chi non ha ancora visto il film The Marvels e la serie Secret Invasion.

Le scene finali e la sequenza dei titoli di coda hanno tessuto trame piuttosto significative, ma è sorprendente notare come, per molti, questo sequel di Captain Marvel abbia ignorato gli eventi narrati in Secret Invasion, il quale a sua volta sembrava essere un seguito diretto di Captain Marvel. Tuttavia, potrebbe esserci una spiegazione valida; spetta a voi decidere se reputarla convincente o meno.

Nel 2019, Captain Marvel ha presentato al pubblico non solo la Carol Danvers di Brie Larson, ma anche gli Skrull, avversari mutaforma dei Kree. Il film in questione si concludeva con Carol che partiva alla ricerca di una nuova casa per gli Skrull sfollati, almeno per Talos (Ben Mendelsohn) e la sua famiglia/la loro comunità. Buona parte della trama di Secret Invasion, la serie originale Disney+ targata Marvel Studios, ruotava attorno al fatto che, anche se Nick Fury (Samuel L. Jackson) aveva giurato decenni fa di assicurarsi che gli Skrull ottenessero quella nuova casa, alla fine si era tirato indietro (e dal momento del Blip aveva tenuto un profilo basso nella stazione spaziale S.A.B.E.R.).

Su vari social media, molti hanno esposto il loro disappunto e frustrazione perché non è stato menzionato il fatto che Carol, Fury e gli altri non siano riusciti a garantire agli Skrull una dimora a lungo termine. Infatti, gli unici Skrull che vengono mostrati in The Marvels conducono una vita felice sul pianeta Tarmax, finché la rivoluzionaria Kree Dar-Benn ha deciso di rubare la loro atmosfera. Successivamente, Valchiria ha offerto loro rifugio a New Asgard.

Un’altra cosa che in molti hanno notato è che la morte di Talos non è mai stata menzionata nel film. Nel film non si parla neanche del fatto che sua figlia, G’iah (Emilia Clarke), fosse diventata una “Super Skrull” con i poteri di numerosi eroi/cattivi, inclusi quelli di Captain Marvel stessa. Anche di questo nessuna traccia.

Ma le omissioni non finiscono qui! La moglie Skrull segreta di lunga data di Fury, Varra (Charlayne Woodard)? Neanche lei, menzionata.

La legge del presidente Ritson (Dermot Mulroney), che classificava “tutte le specie nate al di fuori del nostro mondo come nemici” sarebbe stata sicuramente scomoda per gli Skrull che Valchiria ha trasferito in modo sbrigativo a New Asgard, qui sulla Terra! Parlando di New Asgard, i personaggi Talos e Gravik di Secret Invasion avrebbero probabilmente desiderato essere informati che questa era un’alternativa possibile.

Ma veniamo al punto: la ragione di queste evidenti omissioni è probabilmente legata al fatto che “The Marvels” sarebbe dovuto uscire prima di Secret Invasion. Il sequel di Captain Marvel è stato annunciato nel luglio 2019, mentre la serie è stata annunciata nel dicembre 2020. Lo sviluppo di The Marvels è iniziato poche settimane dopo l’annuncio di Secret Invasion, e le riprese del sequel cinematografico sono cominciate nel luglio 2021. The Marvels ha avuto cinque diverse date di uscita, le prime tre delle quali – 8/7/22, 11/11/22 e 17/02/23 – sono tutte precedenti all’uscita di Secret Invasion (rilasciato sulla piattaforma streaming a partire dal 21 giugno 2023).

Qual è la vostra opinione a riguardo? Ditecelo nei commenti.