Un lungo articolo di The Hollywood Reporter ha svelato alcuni dei problemi affrontati durante la produzione della serie Secret Invasion.

Online si spiega che Kyle Bradstreet, già nel team di Mr. Robot, ha lavorato agli script della serie per circa un anno quando è stato licenziato dalla Marvel, che aveva deciso di muoversi in un’altra direzione. Lo studio ha quindi assunto Brian Tucker, autore del thriller Broken City.

Thomas Bezucha e Ali Selim erano invece coinvolti come registi e hanno contribuito a delineare la storia.

Nell’estate 2022, sul set di Secret Invasion, si erano formate delle fazioni e la tensione è aumentata fino a quando la situazione è “esplosa”.

Jonathan Schwartz, senior executive della serie, è così stato inviato per provare a riportare ordine sul set della serie, considerando inoltre i numerosi ritardi che stavano portando alla perdita di alcuni attori, legati ad altri progetti.

All’inizio di settembre una buona parte del team era stato sostituito. Bezucha aveva inoltre abbandonato la regia a causa di altri impegni. Chris Gary, che doveva occuparsi dello show, era stato assegnato ad altri progetti e dovrebbe abbandonare la Marvel entro la fine dell’anno, quando il suo contratto sarà scaduto.

Che ne pensate dei problemi affrontati da Secret Invasion? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios