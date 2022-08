Andato in onda originariamente il 14 maggio del 1998, il finale di Seinfeld era stato accolto negativamente da parte di critica e pubblico. Diviso in due parti, per un totale di 56 minuti di durata, l’episodio racconta di Jerry (Jerry Seinfeld), George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards) che vengono arrestati a Latham, nel Massachusetts, per aver violato la legge del buon samaritano. Il “processo del buon samaritano” si trasforma in un circo mediatico, con l’accusa che mette in campo una serie di guest star che testimoniano contro i quattro imputati. Alla fine, il giudice Vandelay (Stanley Anderson) condanna Jerry, George, Elaine e Kramer a un anno di prigione. Commentando l’episodio durante una recente apparizione alla Steel City Convention della Pennsylvania, Wayne Knight, interprete di Newman, nemesi di lunga data di Jerry, ha ammesso di condividere l’insoddisfazione dei fan:

Penso di essere come il resto del pubblico per quanto riguarda il finale. Non credo che si possa concludere lo show in un modo che funzioni. L’idea di fare una retrospettiva finisce per sembrare un clip show, quindi penso che abbiano cercato di rendere omaggio a tutte le persone che hanno attraversato quel set, a tutte le grandi performance, a tutte le grandi persone. E non è andata come volevano.

Knight aggiunge poi che, tra tutte le clip e i cameo, Larry David, co-creatore della serie, nel finale “voleva mostrare che queste persone [il gruppo di amici che finisce dietro le sbarre] non meritano alcuna gloria. Voleva che passassero il peggior momento possibile. E come idea funziona, ma non so se funziona come finale“.

L’iconica serie comedy ruota intorno alla vita di Jerry Seinfeld, un comico newyorkese dalla personalità nevrotica che seguiamo nelle sue vicende quotidiane che lo vedono protagonista in compagnia dei suoi familiari e dei suoi eccentrici amici.

Creata da Larry David e Jerry Seinfeld la serie è andata in onda per 9 stagioni dal luglio 1989 a maggio 1998. Lo show ha vinto un totale di 10 Emmy fra cui un premio come miglior attrice non protagonista per Julia Louis-Dreyfus.

Tutti e 180 gli episodi, divisi in nove stagioni sono disponibili su Netflix, qui vi spiegavamo i motivi per recuperarla.

Cosa ne pensate del finale di Seinfeld? Lasciate un commento!

FONTE: CB