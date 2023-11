Jason Alexander ha commentato le notizie di un possibile revival o reboot di Seinfeld dichiarando di non essere a conoscenza del possibile progetto.

L’interprete di George Costanza, intervistato da Extra, ha spiegato:

C’è solo un motivo per quel rumor. Sembra che alla fine di uno spettacolo comico, Seinfeld abbia detto ‘Io e Larry David stiamo pensando a qualcosa’. Buon per te. Io non ne so nulla… Nessuno mi ha chiamato.