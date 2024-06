Selena Gomez, star tra le altre cose di Only Murders in the Building, ha dichiarato che probabilmente non si esibirà più in tour dal vivo.

Intervistata da Time, l’attrice e cantante non abbia ancora rinunciato completamente a mettersi in viaggio, è improbabile che ciò accada nel prossimo futuro.

Niente mi rende più felice di 90 minuti trascorsi con i miei fan e festeggiando insieme. È emotivamente molto faticoso. E poi ti rendi conto che sei circondato da un gruppo di persone che stai pagando.

È stata in tournée l’ultima volta nel 2016 in occasione del suo album Revival, anche se lo ha interrotto in anticipo rivelando in seguito che stava lottando con ansia e depressione come effetto collaterale del lupus.

È difficile. Potresti trovarti in mezzo a una folla di persone e sentirti comunque solo. Ho ancora a che fare con quello.

Rivedremo Selena Gomez nella stagione 4 di Only Murders in the building questo agosto su Disney+.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: People