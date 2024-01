Sfortunatamente la serie tv basata su Final Fantasy XIV annunciata cinque anni fa non sarà più realizzata.

Nonostante sia stata annunciata una partnership tra Hivemind e Sony Pictures, questa non si concretizzerà in una serie tv di Final Fantasy 14. Il co-fondatore di Hivemind Dinesh Shamdasani ha confermato che il progetto è “morto” quando gli è stato chiesto da un fan.

Shamdasani ha confermato che stavano sviluppando un piano multistagionale, ma questo è stato rifiutato da tutte le società a cui è stato presentato.

Amazon è quello che presumibilmente si è avvicinato di più, ma sembra che il budget fosse un fattore limitante e nessuno fosse disposto a investire la somma necessaria per farlo bene. Il produttore Jake Thorton ha citato il COVID come possibile motivo:

Purtroppo è stato un vero risultato del COVID-19. L’abbiamo eliminato proprio mentre gli studi hanno iniziato a chiudere i conti.

Shamdasani ha poi aggiunto:

Abbiamo preso in considerazione una fantastica sceneggiatura pilota di Ben Lustig e Jake Thornton insieme a un piano multistagionale costruito dai nostri showrunner, ma siamo stati rifiutati su tutta la linea. Le dimensioni e la portata necessarie per farlo nel modo giusto si sono rivelate eccessive perché chiunque volesse rischiare. Amazon è quella che si è avvicinata di più.

