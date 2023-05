Seth MacFarlane e gli showrunner de I Griffin (Rich Appel e Alec Sulkin) e American Dad (Brian Boyle e Matt Weitzman) hanno confermato di aver incrociato le braccia in linea con le indicazioni della WGA per lo sciopero degli sceneggiatori, e lo hanno comunicato a 20th Television, la casa di produzione delle due serie animate di successo.

MacFarlane è stato visto in vari picchetti fin dal 2 maggio, a manifestare accanto ad altri colleghi, come già aveva fatto durante lo sciopero del 2007/2008.

Va detto però che, almeno per il momento, la serrata non avrà alcun impatto sulle due serie. La ventunesima stagione de I Griffin si è infatti appena conclusa, mentre la ventesima stagione di American Dad si è conclusa a marzo. Entrambe le serie sono state rinnovate rispettivamente per due stagioni ciascuna, e lo sviluppo dei nuovi episodi è già iniziato. In particolare, dovrebbero esserci almeno tre mesi di sceneggiature e dialoghi completi per American Dad. Il problema, quindi, si porrà realmente nel caso lo sciopero duri fino a estate inoltrata, cosa purtroppo verosimile. In quel caso, le nuove stagioni potrebbero effettivamente subire rallentamenti, rinvii o penalizzazioni (come un numero minore di episodi prodotti).

