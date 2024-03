Dopo diciassette anni dalla conclusione delle 11 stagioni di Settimo Cielo, il cast del celebre drama della WB/CW si è riunito. Le immagini condivise da Beverley Mitchell (Lucy) ritraggono i colleghi Camden – Catherine Hicks (Annie), Barry Watson (Matt), David Gallagher (Simon) e Mackenzie Rosman (Ruthie) – riuniti per la Convention anni ’90 a Hartford, Connecticut, suscitando un’ondata di nostalgia tra i fan.

“Oltremodo riconoscente per questi folli esseri umani che chiamo famiglia!“. Mitchell ha scritto su Instagram. “Dire che ce n’era bisogno è un eufemismo“.

“Il mio cuore è pieno e sono stata così fortunata ad amare e ridere con loro!“, ha continuato. “Grazie [That’s 4 Entertainment] per averci riunito per la #90sCon. Vi amo @RealBarryWatson #DavidGallagher @MackRosman [e] #CatherineHicks“.

Anche Jessica Biel, che ha recitato nello show nei panni di Mary Camden, era presente alla reunion – anche se virtualmente – e la Mitchell ha fatto notare che la sorella nella serie televisiva si è unita ai festeggiamenti via FaceTime. “C’è un sacco di amore in questo gruppo“, ha detto.

Settimo Cielo è andata in onda per 11 stagioni – 10 stagioni su The WB e una stagione su The CW – tra il 1996 e il 2007. Nel corso degli anni, il cast della serie, in continua evoluzione, ha annoverato Ashlee Simpson, Haylie Duff e il futuro “Uomo d’acciaio” Tyler Hoechlin.

Fonte: Instagram