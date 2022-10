Nella nota sitcom Settimo Cielo la tredicenne Mila Kunis ha interpretato, in quattro episodi della prima stagione, Ashley, la “cattiva ragazza” che diventa un’amica di Lucy Camden e finirà per causare qualche problema nella famiglia di quest’ultima. In un’intervista video con Vanity Fair, l’attrice ha rivelato il motivo per cui venne scelta per questo ruolo:

Credo che da bambina le “cattive ragazze” fossero quelle con i capelli scuri e che le ragazze americane più simpatiche fossero quelle bionde. E io chiaramente non ero così. Così da ragazzina ho finito per essere la “ragazza tosta” o la “cattiva” perché avevo i capelli scuri e ricci.

Settimo Cielo è andata in onda in America dal 1996 al 2007 (su WB prima e su The CW poi), La serie segue le vicende della famiglia del reverendo Camden, un pastore protestante residente nella cittadina fittizia di Glen Oak, in California. I personaggi principali sono il Reverendo Eric Camden, sua moglie Annie e i loro sette figli: Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie e i gemelli Sam e David. Nel cast Stephen Collins, Catherine Hicks, Barry Watson, David Gallagher e Jessica Biel.

