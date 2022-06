And Just Like That...

ha parlato del motivo per cuinon è stata coinvolta nella realizzazione della serie sequel di

L’interprete di Carrie ha dichiarato a The Hollywood Reporter:

Parlare della situazione con Kim è davvero duro. Sono stata davvero attenta perché non voglio mai dire qualcosa che sia spiacevole perché non è il modo con cui mi piace affrontare delle conversazioni complicate come queste… Penso che il miglior modo per farlo, onestamente, sia di ripercorrere quello che è successo.

Secondo la versione di Sarah di quanto accaduto dietro le quinte, il terzo film di Sex and the City è stato cancellato nel 2017 perché Kim avrebbe richiesto ai vertici della Warner Bros di dare il via libera a un progetto in cui era coinvolta per assicurare la sua presenza nel terzo capitolo cinematografico. La star di Sex and the City ha aggiunto:

Non volevamo fare il film perché non volevamo farlo senza Kim e lo studio non voleva farlo, quindi il progetto è stato cancellato. Non è che abbia detto ‘no’ al film, è stato lo studio a dire ‘no’ al film, capita. E ogni attore ha un diritto di fare delle richieste, di avere un contratto che vada bene per loro. Non avrei mai discusso della situazione perché francamente non sono affari miei. Eravamo deluse? Certo. Ma accade.

Kim era inoltre pronta a dire addio al personaggio di Samantha, dichiarandolo pubblicamente più volte. Questo ha portato Michael Patrick King a decidere di non invitare l’attrice a partecipare al revival And Just Like That…:

Bisogna ascoltare qualcuno. Se si parla pubblicamente di qualcosa e si fa capire che non è un posto dove si vuole essere, o è un personaggio che non vuoi interpretare, o un ambiente in cui non vuoi trovarti, arrivi a un’età in cui pensi ‘Bene, lo ascoltiamo’.

Che ne pensate delle spiegazioni di Sarah Jessica Parker sull’addio di Kim Cattrall a Sex and the City?

