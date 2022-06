And Just Like That...

ha rilasciato una lunga intervista a Variety in cui si rivelano le prime anticipazioni sulladiin cui riprenderà il ruolo di Che, partita con destinazione Los Angeles insieme a Miranda (Cynthia Nixon).

I nuovi episodi riprenderanno la narrazione da tre settimane dopo il season finale e lo showrunner Michael Patrick King ha iniziato da poco il lavoro con il suo team di autori.

Lo showrunner ha spiegato:

Una delle mie passioni della stagione 2 è Che. Voglio mostrare la dimensione di Che che le persone non hanno visto, per qualche motivo, a prescindere che fossero accecate dalla paura o dal terrore. Voglio mostare dei dettagli in più di Che piuttosto che darle meno spazio.

Il personaggio affidato alla star di Grey’s Anatomy è stato al centro di numerose critiche e commenti, alle volte molto negativi. King ha spiegato:

Il mio amico Gregg Araki mi ha detto ‘Come ti senti ad aver creato il personaggio più polarizzante in tutti i 5.000 show che vanno in onda in tv?’.

Cynthia Nixon è convinta che la reazione del pubblico sia legata ai commenti per il fatto che Miranda fosse sposata e perché i personaggi sono diversi da quelli abitualmente al centro di una relazione tra due donne. L’attrice ha dichiarato:

Una persona come Sara è realmente minacciosa e spaventosa per le persone.

Ramirez ha invece dichiarato:

Quello che amo di Che è che è complicata, incasinata e umana. Che è un modo grandioso per ricordare che, anche quando non apprezziamo qualcuno nella nostra comunità, merita comunque amore, sicurezza e gioia, come tutti. Ma il movimento per la liberazione include tutti, anche le persone che non ci piacciono.

Nixon ha aggiunto:

Non c’è nessun modo per prepararsi al folle circo che è il nostro mondo per quanto riguarda l’interesse, l’attenzione e l’eccitazione delle persone. E, soprattutto, non ci si può preparare alle opinioni delle persone.

Sara è però convinta che la presenza di Che nella storia abbia contribuito a portare la serie nel presente.

Che ne pensate? Siete d’accordo con dare più spazio a Che nella stagione 2 di And Just Like That…? Lasciate un commento!

