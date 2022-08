Sex Education: le prime foto della stagione 4 svelano l’arrivo di Dan Levy nel cast

Le riprese della stagione 4 di Sex Education sono iniziate e dal set arrivano le prime foto, svelando anche l’arrivo di Dan Levy, protagonista di Schitt’s Creek.

L’attore, nei nuovi episodi, avrà il ruolo di Thomas Molloy, un autore famoso e tutor di Maeve al college.

Nella stagione 3 è stato chiuso il liceo Moordale e i protagonisti Otis ed Eric si sono quindi trasferiti al Cavendish Sixth Form College. Netflix ha condiviso la sinossi in cui si spiega:

Otis è nervoso all’idea di stabilire la sua nuova clinica, mentre Eric sta pregando di non essere di nuovo tra i perdenti. Ma arrivare a Cavendish causa uno shock culturale a tutti gli studenti di Moordale, che pensavano di essere progressivi, visto che questo nuovo istituto è su un altro livello. Ci sono lezioni di yoga nel giardino, una forte atmosfera all’insegna della sostenibilità e un gruppo di ragazzini che sono popolari… Solo perché sono gentili.

Viv è in crisi dall’approccio non competitivo esistente tra gli studenti, mentre Jackson cerca di lasciarsi alle spalle Cal. Aimee prova qualcosa di nuovo seguendo le lezioni d’arte e Adam cerca di capire se l’eduzione mainstream è adatta a lui. Negli Stati Uniti, invece, Maeve sta vivendo il suo sogno nella prestigiosa Wallace University, dove ha come insegnante Thomas Molloy. Otis cerca poi di adeguarsi alla sua nuova realtà in casa, non essendo più figlio unico, e a scuola, dove non è l’unico terapista.