Tra le serie a cui abbiamo dovuto dire addio quest’anno, spicca sicuramente Sex Education, uno dei maggiori successi del colosso dello streaming Netflix. Nonostante alcune scelte contestate durante l’ultima stagione, è innegabile la forza e l’originalità del progetto, che si è distinto per il suo umorismo britannico unico.

Ciò che è emerso nel corso delle quattro stagioni è stato sicuramente il solido affiatamento tra i membri del cast e in vista del 2024, l’attrice Gillian Anderson ha condiviso un post celebrativo della serie con delle foto inedite e scrivendo:

Nel 2023, abbiamo concluso la nostra ultima stagione di Sex Education. Siamo molto grati per le 4 stagioni con questo incredibile cast e team e per @asabopp per essere il miglior finto figlio che una ragazza potrebbe desiderare. Baci dal tuo eterno specialista di avventure amorose e re di tutto.