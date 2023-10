Laurie Nunn, showrunner di Sex Education, ha commentato il finale della serie e la possibilità che vengano realizzati spinoff dedicati ad alcuni dei personaggi.

Rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter ha inoltre parlato del significato dello show:

È in realtà sull’amicizia. Anche se è intitolato Sex Education e ha queste storie di sesso in ogni episodio, grandi storie d’amore e storie romantiche… Penso che in realtà, alla base, sia sull’amicizia e sulla comunità, e sul poter trovare le persone come te.