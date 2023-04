Disney+ ha annunciato la nuova serie Shardlake, tratta dai romanzi scritti da C.J. Sansom e ambientata nell’Inghilterra del sedicesimo secolo durante la chiusura dei monasteri.

Al centro della trama ci sarà la storia di Matthew Shardlake, interpretato da Arthur Hughes (The Innocents), un avvocato con un acuto senso di giustizia e uno dei pochi uomini onesti in un mondo all’insegna dei piani e delle cospirazioni.

Shardlake lavora per Thomas Cromwell (Sean Bean), il braccio destro potente e pericoloso di Enrico VIII.

Nonostante la sua incrollabile lealtà nei confronti di Cromwell e della Corona, la sua posizione nella società non è favorita dal suo aspetto fisico, essendo una persona che vive con la scoliosi durante il periodo dei Tudor, soffrendo a causa degli insulti che riceve in ogni momento. Mentre indaga sull’omicidio di uno dei commissari di Cromwell avvenuto in un monastero nella remota città di Scarnesea, il protagonista viene accompagnato da Jack Barak (Anthony Boyle), un giovane dal carattere un po’ sbruffone e dal bell’aspetto, che potrebbe essere una spia di Cromwell.

George Ormond e Mark Pybus sono i produttori della serie. Justin Chadwick è il regista della serie, scritta da Stephen Butchard.

Le riprese delle quattro puntate sono già iniziate in Ungheria, Austria e Romania.

Butchard ha dichiarato:

Scrivere Shardlake è stata una gioia. I romanzi di C.J. Sansom sono incredibilmente ricchi nella storia, nei personaggi e nel racconto; pieni di intrighi, eccitamento, crudeltà e compassione. E al centro di tutto questo c’è Matthew Shardlake, un eroe come nessun altro. Anche se queste storie sono ambientate nell’epoca dei Tudor, le tematiche coinvolgono e si rivolgono assolutamente con il mondo contemporaneo. Possono essere passati centinaia di anni, ma l’umanità e quello che ci colpisce sono cambiati poco.

Che ne pensate? Seguirete la serie Shardlake?

Fonte: Variety



