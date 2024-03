Sharon Stone, durante un episodio del podcast Fly on the Wall condotto da Dana Carvey e David Spade, ha voluto ringraziare pubblicamente Lorne Michaels per averle ‘salvato la vita’ durante la sua partecipazione al Saturday Night Live nel 1992.

L’attrice aveva da poco recitato in Basic Instinct e ha spiegato:

Alcune persone hanno iniziato a invadere il palco, dichiarando che mi avrebbero ucciso durante il monologo di apertura. La polizia che era lì durante tutto questo e la sicurezza che è sempre presente erano rimaste impietrite perché non avevano mai visto accadere niente di simile. Si sono bloccati. Lorne ha iniziato a urlare: ‘Cosa state facendo, guardando il fottuto show?’. E Lorne ha iniziato, lui di persona, a picchiare e tirare via queste persone dal palco.

Successivamente è stato ristabilito l’ordine e lo show è andato in onda:

Stavo realizzando questo monologo dal vivo mentre stavano bloccando e ammanettando le persone ai miei piedi.

Dopo quanto accaduto erano state arrestate sei persone e un portavoce del gruppo aveva spiegato che stavano protestando contro “l’omofobia e la misoginia” mostrate nel film Basic Instinct.

L’attrice ha spiegato:

Erano arrabbiati perché era l’inizio del mio lavoro nel campo dell’AIDS e come attivista. Non avevano capito, nessuno aveva capito all’epoca, cosa stava accadendo e non sapevano se ci si potesse fidare di AmFAR o se eravamo contro le persone gay. Invece che attendere una conversazione intelligente ed esplicativa, hanno pensato: ‘Oh, semplicemente uccidiamola’.

L’attrice ha ammesso che era terrorizzata dalla situazione:

Onestamente, non sono stata consapevole di quello che stava succedendo per metà dello show… Non ero preparata. Come vi ricorderete, il pubblico non era come è ora. Ogni volta che stavamo compiendo un cambiamento ti stavi realmente cambiando gli abiti mentre stai correndo attraverso gli spettatori. Per la maggior parte del tempo ero completamente in preda al terrore.

Carvey ha ricordato come alcuni degli sketch compiuti in passato ora non sarebbero considerati accettabili, condividendo anche il suo dispiacere:

Voglio chiedere pubblicamente scusa per lo sketch sui controlli della sicurezza in cui ho interpretato un uomo indiano e stavamo convincendo Sharon, il suo personaggio, a togliersi i vestiti per passare i controlli della sicurezza.

Spade ha sottolineato che considera quella scena davvero offensiva, ma Sharon ha ammesso:

So la differenza tra una trasgressione e un reato. E penso che tutti stessimo compiendo delle trasgressioni all’epoca perché non pensavamo ci fosse qualcosa di sbagliato. Non avevamo questa consapevolezza. Quello per me era divertente, non mi importava. Mi andava bene essere oggetto di battute. Ora siamo in un’epoca così strana e preziosa. Le persone hanno trascorso troppo tempo da sole. Le persone non sanno come essere divertenti, intime e tutte queste cose reciproche. Tutti hanno così paura e stanno alzando delle barriere intorno a tutto, al punto che le persone non riescono più a comportarsi in modo normale. Si è perso ogni senso della ragione.

Che ne pensate dei ricordi di Sharon Stone legati al Saturday Night Live?

Fonte: Fly on the Fall