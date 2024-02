Sherlock Holmes sta per tornare sullo schermo in un nuovo adattamento prodotto da The CW. E questa volta avrà una figlia! O, perlomeno, una presunta figlia. Il titolo della serie sarà Sherlock & Daughter.

La sinossi ufficiale recita:

Sherlock & Daughter mette Sherlock Holmes fuori dalla sua zona di comfort, misteriosamente impossibilitato a indagare su un caso sinistro senza mettere a rischio la vita dei suoi amici più stretti. Entra in scena la giovane americana Amelia. Dopo il misterioso omicidio di sua madre, scopre che suo padre scomparso potrebbe essere il leggendario detective. Nonostante background e atteggiamenti radicalmente diversi, la coppia deve lavorare insieme per risolvere una cospirazione globale, risolvere l’omicidio della madre della ragazza e scoprire con certezza se lei è davvero la figlia di Sherlock.

A interpretare Sherlock sarà David Thewlis, mentre nei panni di Amelia troviamo Blu Hunt (The Originals).

James Duff (Major Crimes) è lo showrunner e il produttore esecutivo, mentre Brendan Foley è creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo. Tra gli sceneggiatori anche Micah War Dog Wright and Shelly Goldstein.

FONTE: Deadline