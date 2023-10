Starz ha condiviso degli originali character poster della stagione 2 di Shining Vale, in arrivo sugli schermi americani il 13 ottobre, ispirati ai classici del cinema horror.

Le locandine ricordano così storie come Shining, Cujo, L’Esorcista, Donnie Darko e molti altri.

Ecco tutti i poster:

Gli episodi avranno nuovamente al centro Pat (Courteney Cox), che si è fatta ricoverare in un ospedale psichiatrico dopo aver provato a uccidere la sia famiglia con un’ascia.

La narrazione al centro delle puntate inedite è ambientata quattro mesi dopo il finale del capitolo precedente. La storia riprende quando l’assicurazione della protagonista non copre più le spese mediche e Pat viene quindi dimessa in anticipo.

Pat ritorna a casa, determinata a salvare la sua famiglia, ma si rende presto conto che i suoi figli non hanno bisogno di lei, Terry non la ricorda e la nuova vicina Ruth ha esattamente lo stesso aspetto di Rosemary. La casa, inoltre, inizia a rivelare dei segreti sconvolgenti legati al suo passato.

Nel cast dello show ci sono anche Greg Kinnear, Mira Sorvino, Gus Birney, Merrin Dungey, Dylan Gage, mentre Judith Light, Allison Tolman e Sherilyn Fenn sono guest star.

Che ne pensate dei character poster della stagione 2 di Shining Vale? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook