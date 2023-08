Il 13 ottobre prenderà il via sugli schermi di Starz la stagione 2 di Shining Vale, di cui sono state condivise le prime foto ufficiali.

Negli scatti sono ritratti alcuni dei protagonisti, tra cui Courteney Cox, Mira Sorvino e Greg Kinnear.

Le riprese delle puntate inedite si sono concluse prima dell’inizio degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

I protagonisti dello show sono Courteney Cox (Friends, Cougar Town), il candidato Oscar e vincitore dell’Emmy Award Greg Kinnear (Qualcosa è cambiato, I Kennedy), Gus Birney (Dickinson), Merrin Dungey (Big Little Lies, The Resident), Dylan Gage (PEN15) e il premio Oscar Mira Sorvino (Hollywood, The Expecting). La serie comedy a sfumature horror con episodi della durata di mezz’ora ciascuno è creata da Jeff Astrof (Trial & Error, Ground Floor) e da Sharon Horgan (Divorce, Catastrophe).

La sinossi ufficiale della prima stagione della serie è la seguente: Pat e Terry Phelps (Courteney Cox e Greg Kinnear) investono i risparmi di una vita per trasferirsi da un angusto appartamento a Brooklyn a una vecchia villa vittoriana a Shining Vale, nel Connecticut, nel tentativo ultimo di salvare il loro matrimonio dopo la torrida relazione di Pat con Frank, un giovane tuttofare che stava riparando il lavandino mentre Terry era al lavoro. A peggiorare le cose per Terry, Frank non ha mai riparato il lavandino ma si è comunque fatto pagare. Patricia “Pat” Phelps è un’ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull’emancipazione femminile intriso di droga e alcol (noto anche come lady porn). Diciassette anni dopo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non riesce a ricordare l’ultima volta che ha fatto sesso con suo marito e i figli adolescenti Gaynor (Gus Birney) e Jake (Dylan Gage) non vogliono avere nulla a che fare con lei. A causa del trasferimento in una microscopica città i due ragazzi sono arrabbiati e distaccati e gli sforzi di Terry di tenere unita la famiglia vengono respinti. Pat sta perdendo quel poco di controllo che aveva sui figli, con Gaynor che la vuole vedere morta e Jake che è diventato uno zombie a causa della sua dipendenza dagli schermi, mentre Terry è troppo concentrato sul voltare pagina per notare che la moglie sta perdendo il controllo su se stessa. L’acquisto di una casa vecchia duecento anni che era sul mercato da quasi tre anni e venduta per più di duecentocinquanta mila dollari in meno della richiesta sembrava una buona idea sulla carta, ma Pat sente che i Phelps non sono soli; soprattutto quando una donna appare fuori dalla finestra del salone. I Phelps scoprono rapidamente perché gli agenti immobiliari erano così motivati ​​a vendere la casa anche sottocosto e perché avessero tralasciando alcuni dettagli incluso un triplo omicidio-suicidio e una miriade di altre atrocità accadute nella casa. Ma né Terry né i due adolescenti sembrano notare che qualcosa non vada; solo Pat può vedere le cose muoversi e sentire rumori nella notte. Convinta di essere depressa o posseduta – si scopre che i sintomi sono esattamente gli stessi – è anche l’unica che vede lo spirito della persona che ha commesso questi omicidi: Rosemary, una casalinga degli anni cinquanta che forse, o forse no, sta tentando di possedere Pat. Ognuno ha i propri demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali.

Shining Vale è prodotto da Jeff Astrof di Other Shoe Productions, Sharon Horgan e Clelia Mountford (Motherland, This Way Up) di Merman, Aaron Kaplan (The Chi, The Neighbourhood) e Dana Honor (A Million Little Things, The Unicorn) di Kapital Entertainment. Courteney Cox è anche produttrice. Jeff Astrof ha scritto la sceneggiatura dell’episodio pilota, tratto da una storia di Horgan & Astrof. La serie è prodotta da Warner Bros.Television e Lionsgate Television in associazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.

Che ne pensate delle foto della stagione 2 della serie Shining Vale? Lasciate un commento!

Fonte: EW