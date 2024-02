Durante un’intervista con ComicBook, i co-creatori Justin Marks e Rachel Kondo hanno parlato di Shōgun, la serie in dieci episodi che uscirà su Disney+ in Italia il 27 febbraio e proseguirà per tutto marzo e una parte di aprile.

Per questo nuovo tentativo di adattamento dell’opera di James Clavell, la produzione ha voluto fare le cose per bene e ha voluto coinvolgere Hiroyuki Sanada (apparso in John Wick e Logan – The Wolverine tra i tanti film) anche come produttore esecutivo. La sua consulenza è stata fondamentale, come raccontato dai creatori.

Il suo punto di vista è stato fondamentale per la realizzazione di questa serie. Ci ha detto: “Sono a Hollywood da 25 anni. Ho visto ogni errore che Hollywood ha commesso nei confronti della mia cultura. Perciò adesso diamoci da fare ed evitiamo di commettere errori ogni singolo giorno“.

Sanada è stato così responsabile del coinvolgimento della produttrice giapponese Eriko Miyagawa oltre che dell’impiego di componenti chiave della troupe, di traduttori, consulenti di lingua e storici.

Hanno poi parlato dell’attore:

Si potrebbe pensare che abbia accettato il ruolo per l’attenzione e il successo, ma ha ripetuto costantemente che lo ha fatto per il cast giovane che voleva lavorare con lui. Pensa sempre alla generazione più giovane.

La serie è basata sul romanzo omonimo del 1975 di James Clavell: ci sono voluti più di dieci anni per adattarlo.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

I film e le serie imperdibili