Shōgun, disponibile su Disney+, è basata sul romanzo omonimo di James Clavell, un tomo di più di un migliaio di pagine. Naturalmente, nel momento in cui si è deciso di trasporlo in 10 ore di serie, è stato necessario realizzare dei tagli. Esistono dunque molte scene che sono state tagliate in una fase di post produzione per rientrare nei tempi. Scene che, volendo, potrebbero costituire una versione estesa dello show.

Due montatrici della serie, Maria Gonzales e Akia Miyake, ne hanno discusso con ComicBook. La prima a parlare è Gonzales che, a proposito di una versione estesa, dice:

Onestamente non credo che nessuno abbia parlato di versioni estese; sarebbe effettivamente interessante. Ci sono parecchie scene eliminate.

Continua:

Ci sono tagli di ogni scena – che abbiamo affinato o meno. Molte delle scene sono state effettivamente accorciate anche in termini di dialoghi. Non credo che quelle versioni alternative vedranno mai la luce del giorno – ma sicuramente, ci sono state scene… che sono state tagliate fuori e che probabilmente le persone apprezzerebbero.

Conclude Miyake:

C’erano alcune scene davvero buone che mi è dispiaciuto vedere tagliate. Sicuro.

Non sappiamo quindi se vedremo mai una versione estesa, ma dato il successo che sta riscuotendo la serie non sembra improbabile. A voi interesserebbe vedere le scene tagliate? Fatecelo sapere in un commento. Trovate tutte le informazioni su Shōgun nella nostra scheda.

Ricordate di seguirci anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili