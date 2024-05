Shōgun potrebbe tornare con una seconda stagione: FX ha infatti siglato un contratto con Hiroyuki Sanada, star e produttore della serie, per tornare nei panni di Yoshii Toranaga.

Un primo indizio sulla possibilità che la serie avesse un seguito è emerso qualche giorno fa quando Variety ha rivelato che il network starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di proporre la prima stagione agli Emmy non più come miniserie, ma come serie drammatica.

Sempre secondo Variety, nel caso Shōgun venisse rinnovata Cosmo Jarvis tornerebbe nei panni di John Blackthorne. Scritta da Justin Marks e Rachel Kondo, la serie è il progetto più costoso della storia di FX ed è anche una delle più viste in streaming su Hulu: la premiere è stata vista da 9 milioni di persone nella prima settimana tra Hulu, Disney+ e Star.

Ambientata nel Giappone feudale, la serie racconta lo scontro tra alcuni Lord per il potere e come l’arrivo di un pilota occidentale riesce a scuotere gli equilibri, ed è basata sull’omonimo romanzo del 1975 a sua volta ispirata a vicende storiche, sulle quali verosimilmente verrebbe costruita una seconda stagione.

Fonte: Variety

