Showtime, dopo l’annuncio che si unirà a Paramount+, ha già rimosso dal suo servizio di streaming le serie cancellate, tra cui Let The Right One In e American Gigolo.

Tra i titoli che verranno eliminati dalla piattaforma ci sono anche American Rust, Wakefield e On Becoming a God in Central Florida, tutti progetti che non sono andati oltre la prima stagione. Le fonti di Deadline hanno anticipato inoltre che presto verrà tolta anche Kidding; lo show con star Jim Carrey si era concluso dopo sole due stagioni.

La nuova realtà si chiamerà Paramount+ with Showtime e, dopo i cambiamenti, la società individuerà le aree che non stanno ottenendo i risultati sperati ottenendo “meno del 10% delle nostre visualizzazioni”, modificando così la destinazione degli investimenti.

Quanto sta accadendo con Showtime ripercorre i cambiamenti avvenuti con HBO Max, realtà che ha scelto di rimuovere alcune serie per poter tagliare dei costi dopo i cambiamenti avvenuti ai vertici dello studio.

Fonte: Deadline