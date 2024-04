In Il simpatizzante, nuova miniserie HBO in arrivo in Italia a fine maggio (GUARDA IL TRAILER), Robert Downey Jr. interpreta quattro ruoli, tra cui quello di un agente della CIA e di un regista. Durante un panel moderato da Deadline, il regista Park Chan-wook (Oldboy), co-showrunner e produttore dello show, ha motivato questa curiosa scelta:

Mi sono reso conto che questi tizi sono in realtà una cosa sola, perché fanno cose diverse, ma essenzialmente rappresentano l’America nel suo complesso, e pensavo di scegliere tutti i grandi attori per ciascuno dei ruoli… quindi Mark Ruffalo per uno, e poi Josh Brolin per un altro. Ma il fatto è che se avessimo tutti questi grandi attori, e se recitassero in modo superbo, allora… ognuno dei personaggi prenderebbe vita, e questo sovvertirebbe di fatto la mia intenzione originaria, secondo cui questi personaggi dovrebbero essere la stessa cosa. Così ho pensato di ribaltare il copione e di far interpretare a un solo attore tutti questi ruoli. E chi dovrebbe essere? Beh, il solo e unico Robert.

L’attore premio Oscar allora aggiunge:

Sono un corpo contundente. Sento che lo sfruttamento, l’appropriazione e l’emarginazione delle persone è qualcosa di cui sono stato testimone nei miei molti decenni in questo medium cinematografico e televisivo. È stato davvero interessante guardarsi allo specchio e dire: “Come vorresti rappresentare tutti i diversi modi in cui hai assistito a questo tipo di atti degradanti nella società, nei media, nel modo in cui una cultura presume che l’altro debba essere reso piccolo e solo parte della sua storia?“. È stata una grande opportunità e una sfida.

La sinossi della serie

Basato sull’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del Premio Pulitzer, IL SIMPATIZZANTE è un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e della sua nuova vita da rifugiato a Los Angeles, dove scopre che i suoi giorni da spia non sono finiti.

