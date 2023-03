Skeleton Crew: i Daniels hanno diretto uno o più episodi della serie di Star Wars!

Il primo progetto dei Daniels che vedremo dopo il successo di Everything Everywhere All At Once sarà molto probabilmente la nuova serie di Star Wars intitolata Skeleton Crew.

Secondo quanto segnala l’Hollywood Reporter (che conferma un’indiscrezione di One Take News), infatti, Daniel Kwan e Daniel Scheinert sono tra i registi coinvolti nella serie le cui riprese si sono svolte, nel più assoluto riserbo, l’estate scorsa. Non è chiaro se i due (che per EEAAO hanno ricevuto tre dei sette Oscar vinti dal film) hanno diretto uno o più episodi, ma sicuramente questi dettagli verranno diffusi prossimamente e la loro presenza nella serie verrà ampiamente pubblicizzata. Ricordiamo che la lista dei registi di The Mandalorian viene solitamente diffusa a ridosso dell’uscita della serie.

Recentemente i Daniels hanno siglato un contratto di cinque anni con la Universal Pictures.

Jon Watts è alla guida di Skeleton Crew: la serie, della quale scopriremo di più il mese prossimo alla Star Wars Celebration, sarà incentrata su un gruppo di giovani coinvolti in un’avventura nello spazio, e sembra sarà ispirata ai film cult prodotti dalla Amblin. L’unico attore confermato nel cast è Jude Law.