È grazie a un leak dall’ufficio del copyright americano che scopriamo quando potrebbe andare in onda su Disney+ la prossima serie di Star Wars, Skeleton Crew, le cui prime immagini sono state mostrate alla Star Wars Celebration.

Secondo quanto riporta un documento pubblicato da SFFGazette, attualmente la serie è prevista per gennaio 2024 su Disney+. Assieme a questo dettaglio, è trapelata anche la sinossi del primo episodio, che vi traduciamo:

Nel primo episodio conosciamo i quattro bambini che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, all’apparenza tranquillo, e si perdono in una strana e pericolosa galassia. La ricerca della strada verso casa, incontrando improbabili alleati e nemici, sarà un’avventura molto più grande di quanto abbiano mai immaginato.

Ovviamente ci si chiede se la galassia in questione possa essere Peridea, e se quindi la serie sarà collegata alla prima stagione di Ahsoka (chi potrebbero essere gli “improbabili alleati”: Ahsoka e Sabine?). Tempo fa, Jon Favreau aveva svelato che alcuni personaggi e location di Skeleton Crew potrebbero comparire nella quarta stagione di The Mandalorian, andando a intessere una trama sempre più interconnessa in vista del grande crossover cinematografico annunciato alla Celebration. E a proposito di Celebration, in queste ore è anche trapelata online una versione cam del trailer mostrato in anteprima alla convention: non è da escludere che a breve la Disney inizi a promuovere la serie offrendo qualche conferma alle indiscrezioni…

Ricordiamo che la serie sarà composta da otto episodi, per la regia di Lee Isaac Chung, Bryce Dallas Howard, David Lowery, i Daniels, Jake Schreier e Jon Watts (che ha diretto il pilot).

Oltre a Jude Law, nel cast ci saranno Ravi Cavot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Ryan Kiera Armstrong.

