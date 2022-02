Serie TV: le novità di marzo su Sky e NOW

BILLIONS – STAGIONE 6 – Dal 9 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW

IL RE – Dal 18 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW

IPPOCRATE – SPECIALIZZANDI IN CORSIA – STAGIONE 2 – Dal 1 marzo alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW

L’OPÉRA – Dal 12 marzo alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW

THE GILDED AGE – Dal 21 marzo su Sky Serie e in streaming su NOW

LE INDAGINI DI ROY GRACE – Dal 6 marzo alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW

AVVOCATI DI FAMIGLIA – STAGIONE 2 – Dal 27 marzo alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW

PECHINO EXPRESS – Dal 10 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

SO WINE SO FOOD UOMO DELLE STELLE – Dal 7 marzo alle 20.00 su Sky Uno e in streaming su NOW

Film: le novità di marzo su Sky e NOW

Martedì 1 marzo THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Mercoledì 2 marzo I MET A GIRL – LA RAGAZZA DEI SOGNI (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Giovedì 3 marzo UN ANNO CON GODOT (ore 21.15) Sky Cinema Due

Venerdì 4 marzo POLICE (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Sabato 5 marzo HARVIE E IL MUSEO MAGICO (ore 21.00) Sky Cinema Family

Domenica 6 marzo VA BENE COSÌ (ore 21.15) Sky Cinema Due

Lunedì 7 marzo OMICIDIO A LOS ANGELES (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Martedì 8 marzo THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON (ore 21.00) Sky Cinema Suspense

Giovedì 10 marzo QUELLO CHE NON SO DI TE (ore 21:15) Sky Cinema Uno

Venerdì 11 marzo PROMISES (ore 21.15) Sky Cinema Due

Sabato 12 marzo SAVVA (ore 21.00) Sky Cinema Family

Lunedì 14 marzo FREAKS OUT (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Mercoledì 16 marzo LA CASA IN FONDO AL LAGO (ore 21.00) Sky Cinema Suspense

Giovedì 17 marzo AN AMERICAN PICKLE (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Sabato 19 marzo QUATTRO BUONE GIORNATE (ore 21.15) Sky Cinema Due

Domenica 20 marzo SUPERINTELLIGENCE (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Martedì 22 marzo 3/19 (ore 21.15) Sky Cinema Due

Mercoledì 23 marzo THE GREAT WAR (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Venerdì 25 marzo THE RISING HAWK – L’ASCESA DEL FALCO (ore 21:15) Sky Cinema Uno

Sabato 26 marzo UNA DONNA PROMETTENTE (ore 21.15) Sky Cinema Due

Domenica 27 marzo SONGBIRD (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Lunedì 28 marzo PER TUTTA LA VITA (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Mercoledì 30 marzo MADRES PARALELAS (ore 21.15) Sky Cinema Due

Giovedì 31 marzo OLD (ore 21:15) Sky Cinema Uno

