Slayers: A Buffyverse Story, progetto realizzato per Audible, ha debuttato sulla piattaforma di Amazon ed Emma Caulfield, che ha ripreso il ruolo di Anya, ha svelato che spera venga realizzato un secondo capitolo della storia.

Il progetto propone una realtà diversa rispetto a quella dello show: Cordelia Chase è diventata la Cacciatrice, ma il suo mondo sta per scontrarsi con quello conosciuto dai fan della serie tv. Cordelia, inoltre, ha bisogno dell’aiuto di Spike per sconfiggere Drusilla, che sta terrorizzando la sua realtà.

Nel mondo al centro di Slayers, la famiglia e gli amici di Cordelia sono stati ucciso dal Maestro durante la notte del ballo scolastico. Drusilla è inoltre la Regina dei Vampiri e Tara Maclay è ancora viva, ma è passata al lato oscuro della magia dopo una maledizione che ha intrappolato la versione buona della giovane dentro la ragazza.

Tara, inoltre, ha una relazione con Drusilla, e prosciuga la magia dalle persone dotate di poteri, come Ethan Rayne.

In questa realtà Willow Rosenberg non è presente, mentre Xander Harris esiste, ma non ha collaborato con la Cacciatrice. Anya Jenkins, invece, è una strega.

L’attrice, intervistata durante l’evento BoxLunch Holiday Gala a favore di Feeding America, ha spiegato che è stato bello poter dare una nuova opportunità a tre personaggi femminili come Tara (Amber Benson), Cordelia Chase (Charisma Carpenter), e Anya. Emma, ironicamente, ha dichiarato “Cosa volete dire? Erano state trattate così bene”.

Caulfield ha quindi confermato l’interesse a un sequel della storia:

Siamo tutti disposti a farlo. Non dipende da noi. Tutti vogliono tornare. Lo stavamo chiedendo già mentre facevamo il primo capitolo. E l’ho detto in precedenza: provo realmente la sensazione che qualsiasi versione di Anya debba avere un diario segreto con scritte poesie e testi di Taylor Swift e senta la necessità di cantare. Si tratta dell’unica cosa che non ho fatto questa volta. Penso: ‘Ho bisogno di cantare un paio di brani’.

Slayers è stata co-scritta da Benson e Christopher Golden ed Emma ha svelato che l’amica e collega ha già delle idee per un sequel:

Oh sì, molte.

Che ne pensate? Sperate in una continuazione di Slayers: A Buffyverse Story come Emma Caulfield?

Fonte: ComicBook